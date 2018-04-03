Бесцветных людей не бывает: как художник в полиции рисует портреты преступников

Фоторобот составляют только по описанию

Нарисовать фоторобот просто по воспоминаниям, по образу, который всплывает в памяти пострадавшего. Думаете, это сложно? Ещё как. Ведь нужно не просто нарисовать, а сделать его максимально приближённым к реальному человеку. А преступление, как правило, происходит в считанные секунды. Как рисуют портреты преступников, мы сегодня узнали у эксперта-криминалиста УМВД по Ярославской области Игоря Винокурова. Не простого эксперта, а, на наш взгляд, художника. Он вручную рисует фотороботы преступников. Так что, получается, делает им заочно портреты.

Эта мошенница представлялась участницей популярной программы

— Работать начинаем по-разному. Всё зависит от самого человека. Кого-то разговорить надо, а кто-то начинает сам говорить, и его не остановить. Проблема в том, что нельзя сразу составлять портрет, потому что человек в стрессе после случившегося, но и долго ждать нельзя, иначе идёт искажение временем, — рассказывает Игорь.

Грабитель с лицом Брэда Питта

Самая большая головная боль у экспертов-криминалистов — это когда внешность стандартная, нет каких-то отличительных признаков: шрама или оттопыренных ушей. Но даже в таком случае криминалист находит выход. Ведь, как они сами признаются, бесцветных людей не бывает. Просто человек не может нормально вспомнить, а для этого его нужно «раскачать».

— Можно идти разными вариантами. Например, спросить, на кого похож преступник? У человека множество ассоциаций, аналогий. Он может вспомнить актёра или спортсмена. Мы, по крайней мере, можем схожее типовое лицо найти. Очевидец говорит: «Он похож на Брэда Питта». Мы берём его лицо и дальше уже дорисовываем всё остальное, — говорит Игорь Винокуров.

20 оттенков помады

Все люди воспринимают информацию по-разному. Очень отличается восприятие у мужчин и у женщин.

— Женщины различают 20 оттенков красной помады, мужчины в этом плане практически дальтоники. Женщины больше деталей замечают. Но с женщинами есть другие проблемы. Они эмоциональны, переживают, и из-за страха восприятие действительности может деформироваться. У детей тоже восприятие очень сильно искажается. Например, был такой случай: мужчина в садике демонстрировал свои половые органы. Стали опрашивать детей, а одна девочка даёт точно описание известного артиста. Потом стали у родителей спрашивать. Оказалось, она действительно часто его по телевизору видела, — вспоминает эксперт.

Произошла подсознательная ассоциативная подмена внешности. Важно и то, как происходило преступление: лёжа, стоя. Это тоже сказывается на восприятии. Эксперты расспрашивают, какой свет был, потому что освещение тоже сильно искажает черты человека.

— Эксперт делает наброски уже на месте преступления, в первую очередь он рисует одежду преступника на первом этапе. По одежде проще всего распознать, — говорит Игорь Винокуров.

Из темноты

Мы спросили, какой случай на его практике был самый сложный? Кого труднее было рисовать?

— Несколько лет назад произошло убийство молодой женщины. За несколько часов до трагедии она попала на записи камер видеонаблюдения с мужчиной. Мне прислали более 2 часов видеозаписи в условиях ночного освещения, на основе этого два дня рисовал фоторобот, несколько раз перерисовывал. Этого человека полтора месяца искали и задержали, — отвечает Игорь Винокуров.

Мы посмотрели на рисунок и фотографию преступника — и правда, сходство есть. А ведь пришлось рисовать практически с очертаний на чёрном фоне.

Фоторобот рисовался с чёрного квадрата

Кроме художников, которые рисуют фотороботы, в полиции есть ещё специалисты, которые составляют их на компьютере. В базе сохранены несколько сотен шаблонов с разными глазами, ушами, причёсками и усами. Человек смотрит на всё это изобилие и составляет портрет.

Из сотен подбородков, носов и ушей составляют фоторобот

Мы убедились: в экспертно-криминалистическом центре УМВД по Ярославской области работают высокопрофессиональные специалисты. Мы попробовали составить фоторобот нашего корреспондента Михаила Контуева. С его носом пришлось повозиться, никак не могли подобрать правильный, несколько раз пришлось менять. Но, вообще, на наш взгляд, получилось очень похоже.