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Интервью

Город

Бесцветных людей не бывает: как художник в полиции рисует портреты преступников

3 апреля 2018 17:01
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Ярославль, фоторобот, портрет, преступник. художник

Нарисовать фоторобот просто по воспоминаниям, по образу, который всплывает в памяти пострадавшего. Думаете, это сложно? Ещё как. Ведь нужно не просто нарисовать, а сделать его максимально приближённым к реальному человеку. А преступление, как правило, происходит в считанные секунды. Как рисуют портреты преступников, мы сегодня узнали у эксперта-криминалиста УМВД по Ярославской области Игоря Винокурова. Не простого эксперта, а, на наш взгляд, художника. Он вручную рисует фотороботы преступников. Так что, получается, делает им заочно портреты.

— Работать начинаем по-разному. Всё зависит от самого человека. Кого-то разговорить надо, а кто-то начинает сам говорить, и его не остановить. Проблема в том, что нельзя сразу составлять портрет, потому что человек в стрессе после случившегося, но и долго ждать нельзя, иначе идёт искажение временем, — рассказывает Игорь.

Грабитель с лицом Брэда Питта

Самая большая головная боль у экспертов-криминалистов — это когда внешность стандартная, нет каких-то отличительных признаков: шрама или оттопыренных ушей. Но даже в таком случае криминалист находит выход. Ведь, как они сами признаются, бесцветных людей не бывает. Просто человек не может нормально вспомнить, а для этого его нужно «раскачать».

— Можно идти разными вариантами. Например, спросить, на кого похож преступник? У человека множество ассоциаций, аналогий. Он может вспомнить актёра или спортсмена. Мы, по крайней мере, можем схожее типовое лицо найти. Очевидец говорит: «Он похож на Брэда Питта». Мы берём его лицо и дальше уже дорисовываем всё остальное, — говорит Игорь Винокуров.

20 оттенков помады

Все люди воспринимают информацию по-разному. Очень отличается восприятие у мужчин и у женщин.

— Женщины различают 20 оттенков красной помады, мужчины в этом плане практически дальтоники. Женщины больше деталей замечают. Но с женщинами есть другие проблемы. Они эмоциональны, переживают, и из-за страха восприятие действительности может деформироваться. У детей тоже восприятие очень сильно искажается. Например, был такой случай: мужчина в садике демонстрировал свои половые органы. Стали опрашивать детей, а одна девочка даёт точно описание известного артиста. Потом стали у родителей спрашивать. Оказалось, она действительно часто его по телевизору видела, — вспоминает эксперт.

Произошла подсознательная ассоциативная подмена внешности. Важно и то, как происходило преступление: лёжа, стоя. Это тоже сказывается на восприятии. Эксперты расспрашивают, какой свет был, потому что освещение тоже сильно искажает черты человека.

— Эксперт делает наброски уже на месте преступления, в первую очередь он рисует одежду преступника на первом этапе. По одежде проще всего распознать, — говорит Игорь Винокуров.

Из темноты

Мы спросили, какой случай на его практике был самый сложный? Кого труднее было рисовать?

— Несколько лет назад произошло убийство молодой женщины. За несколько часов до трагедии она попала на записи камер видеонаблюдения с мужчиной. Мне прислали более 2 часов видеозаписи в условиях ночного освещения, на основе этого два дня рисовал фоторобот, несколько раз перерисовывал. Этого человека полтора месяца искали и задержали, — отвечает Игорь Винокуров.

Мы посмотрели на рисунок и фотографию преступника — и правда, сходство есть. А ведь пришлось рисовать практически с очертаний на чёрном фоне.

Кроме художников, которые рисуют фотороботы, в полиции есть ещё специалисты, которые составляют их на компьютере. В базе сохранены несколько сотен шаблонов с разными глазами, ушами, причёсками и усами. Человек смотрит на всё это изобилие и составляет портрет.

Мы убедились: в экспертно-криминалистическом центре УМВД по Ярославской области работают высокопрофессиональные специалисты. Мы попробовали составить фоторобот нашего корреспондента Михаила Контуева. С его носом пришлось повозиться, никак не могли подобрать правильный, несколько раз пришлось менять. Но, вообще, на наш взгляд, получилось очень похоже.

 
Анна Лурье
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