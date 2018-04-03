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Весна точно пришла: в Ярославле проснулась медведица Маша

3 апреля 2018 16:59
633 0
весна, Ярославль, медведица

Весна в Ярославль приходит по-настоящему только тогда, когда просыпается медведица Маша.

Такое народное поверье сложилось в городе уже давно. А это значит, что тепло теперь пришло к нам окончательно — сегодня проснулась в музее-заповеднике наша медведица. Маша уже прогулялась по своему домику и наелась яблок. Как уверяют сотрудники музея, за зиму медведица почти не похудела.

— Похудела всего на 60 кг, чувствует себя отлично! — рассказала пресс-секретарь ярославского музея-заповедника Мирослава Стецюк. — Первым делом напоили её молоком и дали несколько яблок. В течение месяца Маше будут давать только кефир и молоко, пока желудок приспособится.

В феврале Маше исполнилось 30 лет — солидный возраст для медведя, на воле они едва ли доживают до таких лет. В неволе же медведь может прожить и до 50 лет. В честь юбилея символа Ярославля  21 апреля в музее-заповеднике устроят праздник День медведя.

Прошлой осенью Маша предсказывала явку на выборах губернатора Ярославской области.

Анна Елкина
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Фото: Дмитрий Власов/Facebook.com
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