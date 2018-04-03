×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Эксклюзив

Город

Будешь задыхаться, а бежать некуда: в торговом центре Ярославля нашли жуткие нарушения безопасности

3 апреля 2018 15:33
10 324 15
дети, торговый центр, пожарная безопасность, Ярославль, Кемерово, пожар, пожар в торговом центре

Заволжская прокуратура во время проверки нашла огромные нарушение в торговом центре «Яркий» на проспекте Машиностроителей. Самое печальное, что нарушения эти нашли как раз в тех местах, где больше всего детей: в детском магазине, игровом центре, кафе.

По данным прокуратуры, в нескольких магазинах арендаторы сделали перепланировку, видимо, в угоду своей выручке: поставили новые перегородки с целью увеличить площадь. И эти перегородки закрыли часть эвакуационных выходов.

— На территории торгового центра установлены сплошные подвесные потолки, где нет противопожарных оросительных систем. На первом этаже на ключ заперты два из четырёх эвакуационных выходов, на втором этаже на ключ закрыта одна дверь. На территории некоторых магазинов отсутствует система противодымной вентиляции, в помещении кафе нет систем огнезадерживающего клапана и клапана дымоудаления, — рассказали в заволжской прокуратуре.

Позабыв о безопасности своих посетителей, арендаторы поставили магазины в местах, где располагаются эвакуационные выходы. А места, где расположены огнетушители, завалили товарами и баннерами. А там, где огнетушители портили внешний вид здания, закрыли декорациями.

— В детском магазине нет дымовых датчиков, отсутствует световое табло эвакуационных выходов, основные пожарные выходы шириной менее двух метров, а должны быть больше. Такие же нарушения нашли в продуктовом магазине и магазине техники. В электрощитовой стоит мебель, что абсолютно недопустимо, так как при коротком замыкании она вспыхнет сразу же. Сломан корпус ручного оповещения о пожаре, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

Кроме того, стены и пол одного из помещений сделаны из материалов с высоким классом пожарной опасности.

— Прокуратура проводила проверку вместе с инспектором по пожарному надзору 27 марта. На проверке присутствовали три представителя торгового центра. Устранение нарушений находится под контролем заволжской прокуратуры, — пояснила Олеся Журавлёва.

Мы позвонили в «Яркий», чтобы узнать, может быть, руководство закроет на время свой магазин, чтобы привести его в порядок. Нам ответил управляющий, который представился Алексеем.

— Кто вам сказал, что у нас нарушения? Прокуратура? Прокуратура даже нам ничего не сказала про нарушения. У нас были мелкие недочёты, которые мы устранили в течение часа. А то, что вам наговорили… Это, наверное, про другой торговый центр, — ответил нам Алексей.

Однако в прокуратуре Заволжского района имеются документы, подтверждающие нарушения — с подписью инспектора.

Мы уточнили у управления МЧС по Ярославской области, в какие сроки можно устранить такие серьёзные нарушения.

— Всё зависит от объёмов и сложности работ. Но в среднем серьёзные нарушения устраняют от трёх до девяти месяцев, — пояснил начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Проверки в торговых центрах по всей области начались сразу после трагедии в Кемерово. 25 марта во время пожара в «Зимней вишне» погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок. В нескольких торговых центрах Ярославской области спасатели также нашли серьёзные нарушения.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Полиция нашла автохама, катавшегося по улице Кирова, и завела на него три дела

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,53 57,75
EUR 70,62 70,85
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 04.04
USD 57,54 0,25
EUR 70,92 0,32
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.