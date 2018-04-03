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Словно снег на голову: как отсудить деньги, если на вас с крыши упала ледяная глыба

3 апреля 2018 14:35
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снег, крыши, Ярославль, лёд

Ледяная угроза нависла над головами ярославцев. Только за вчерашний день от упавших с крыш глыб пострадали три человека. А ведь еще в феврале мэр города требовал чистить крыши, а не развешивать по улицам сигнальные ленты.

В Ярославле ставят треноги, а на них натягивают ленточки, — вспомнил традиционные местные меры безопасности Слепцов. — Они так до марта и стоят обычно. А то и вообще ленточки рвутся, а треноги валяются на тротуарах. А то ещё догадываются некоторые ленточки к водосточной трубе привязывать. От этого толку — ноль, потому что сосули падают по касательной.

После падения глыбы льда возле школьников на улице Волкова, глава Кировского и Ленинского района Любовь Сурова решила следить за содержанием крыш с помощью квадрокоптера.

Глава департамента городского хозяйства пошёл ещё дальше: вооружился металлической палкой, экшен-камерой и сам поднялся на крышу сбивать лед. А потом выложил видео от первого лица в соцсетях.

— Взял ситуацию по очистке крыш под личный контроль! — сообщил Михаил Кузнецов, сбивая сосульку.

Глыбы падали и падали

Сегодня в правительстве Ярославской области отчитались об очистке крыш. Если большинство глав городов похвастались 100-процентной очисткой кровель, то в Ярославле не до конца справились с поставленной задачей.

— На контроле у властей остается порядка 149 кровель, — рассказали в правительстве.

По словам заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Натальи Шетневой, для завершения работ по оставшимся крышам необходимо еще двое суток.

А пока чиновники отчитываются, ярославцы попадают в больницы.

Первой жертвой свалившегося с крыши льда стала восьмилетняя девочка. Рухнувшая в конце марта с крыши дома на улице Спартаковской глыба упала ребёнку прямо на голову, девочка попала в реанимацию. Уголовное дело по этому поводу возбудили следователи, они выясняют, кто должен был следить за состоянием крыши здания. Виновному грозит от 100 до 500 тысяч штрафа.


Еще одна девочка пострадала от падения глыбы на проспекте Толбухина 2 апреля. 10-летняя девочка получила черепно-мозговую травму, ушиб позвоночника и сотрясение мозга. За вчерашний день такой случай был не единственным. На Менделеева, 13 льдом проломило голову женщине. Удар пришелся на макушку, задело висок — у женщины сразу пошла кровь. 


Глыба упала с крыши двухэтажного дома около 14 часов, до самого вечера крышу так и не почистили, дополнительных ограждений тоже не выставили — прохожие продолжали ходить рядом с домом, рискуя своим здоровьем. Третий случай произошел на улице Комарова. С крыши дома № 8 упал снег и куски шифера. Проходившая мимо 26-летняя женщина получила травмы спины.

Сегодня на площади Богоявления упавший с крыши лед чудом не задел ребёнка. Сосулька задела ручку и повредила ткань на коляске.

— Был на Богоявленской площади. Возле дома № 6 остановился подождать жену, — анонимно написал участник группы «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте». — Ждал с дочкой, которая спала в коляске. И тут с крыши свалился лёд, один кусок пролетел аккурат между моей рукой и ногами дочери. Лёд попал на ручку и сумку коляски. Будьте осторожны. Мы с малышкой не пострадали.

На улице 1-я Жилая с крыши дома № 13 медленно, но верно сползает ледяной навес. Фото выложил Иван Лобачёв в группе «Жесть Ярославль», чтобы предупредить жителей района и попросить ответственных очистить крышу, пока лёд не приземлился еще на кого-нибудь.

— Вот такая «красота» висит на крыше, — написал Иван.


Советы адвоката

Мы решили узнать у адвоката, что делать в случае, если на вас упала глыба льда.

— Первым делом необходимо обратиться в скорую помощь, а лучше вызвать медиков на место, чтобы зафиксировать травму и её причину, — рассказал юрист Евгений Магунов. — Скорая должна сообщить об этом в правоохранительные органы. Потом можно подать в суд на управляющую компанию или ТСЖ, следящие за содержанием дома, с которого рухнул лёд. При этом можно рассчитывать на компенсацию за причинённый вред здоровью, временную утрату трудоспособности и моральный вред. Во время лечения обязательно сохраняйте все справки, направления и чеки из аптек. Важно, чтобы на лекарства были назначения врача, чтобы показать в суде, что они были именно прописаны медиками, а не куплены при самолечении.

А вот сигнальная лента, как оказалась, никак не избавит от ответственности неубравших вовремя снег и лёд с крыш.

— Ни в одном законе не сказано, что за сигнальную ленту нельзя заходить. Она носит исключительно предупредительный, но никак не запрещающий характер, — говорит Евгений Магунов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Ярославль Красноперекопский и Фрунзенский / vk.com , «Подслушано в Ярославле»/VK.com, Иван Лобачёв «Жесть Ярославль»/VK.com
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