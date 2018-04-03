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Городские власти публично отчитаются о каждой копейке, потраченной из бюджета
3 апреля 2018 12:59
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Ярославцам покажут и расскажут, как тратили городской бюджет в прошлом году. Специально для этого устроят публичные слушания, на которых отчитаются о каждой копейке.
— Основным докладчиком выступит заместитель мэра — директор департамента финансов мэрии города Ярославля Андрей Данц, — рассказали в муниципалитете Ярославля, где собрались на оргкомитет по публичным слушаниям.
Послушать отчёт о финансах можно будет 19 апреля с 17 часов в большом зале мэрии Ярославля на улице Андропова, 6.
Бюджет этого года уже начали тратить. В первую очередь на дороги — в город ищут подрядчика, который возьмётся за ремонт улиц во всех районах.
Фото: Муниципалитет Ярославля
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