|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Поджигаем шоколад: разоблачаем фейки в соцсетях, на которые вы купились
3 апреля 2018 12:38
27 116 82
Популярный в интернете ролик, в котором жительница Екатеринбурга поджигает плитку шоколада «Российский», и она не тает, а горит, не на шутку взбудоражил любителей сладостей. В Сети стали один за другим появляться ролики с горящим шоколадом, но факт возгорания пользователи чаще всего связывают с химическим составом плиток.
Вот ролик, с которого все началось.
— Смотрите, это же ужас! — восклицает женщина. — Чем нас кормят?! Надо Владимиру Владимировичу отправить.
Пока обгоревший шоколад едет в Кремль, наши коллеги с E1.RU решили проверить, действительно ли шоколад так легко поджечь, и, главное, выяснить, так ли это страшно.
Жечь шоколад пошли на улицу (не хотелось нервировать пожарную сигнализацию в здании), так что пришлось спасать пламя зажигалки от ветра. Вот что в итоге получилось.
Четыре из пяти испытуемых плиток загорелись. Это были горькие шоколадки марок «Бабаевский», «Вдохновение», «Российский» и Alpen Gold. И только кондитерская плитка «Круглый год» стала плавиться и не загорелась.
Журналисты попытались связаться с производителями шоколада, которые проходили тест огнем. Дозвониться удалось на горячую линию «Кондитерского концерна Бабаевский». В эксперименте участвовали две шоколадки этого концерна.
Оператору горячей линии честно признались, что подожгли шоколад и теперь не знают, что с этим делать. На это он зачитал вполне связный текст про состав шоколада. На вопрос, почему же шоколад все же горит, не слишком уверенно ответил:
— Шоколад горит по той причине, что состоит из растительных компонентов... В результате горения могут образовываться различные вещества, в том числе с неприятным запахом... Это все зависит от того, какое масло добавлено.
Корреспонденты об этом и так догадывались, но надеялись, что производитель будет бодрее отстаивать право шоколада на горение.
Компания «Нестле», в которую входит бренд «Россия — щедрая душа», выпускающий шоколад «Российский», была более убедительной.
— Шоколад «Российский 70%» состоит на 70% из натуральных какао-продуктов (какао-масло, какао тертое и какао-порошок), — рассказала и. о. руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ ООО «Нестле Россия» Лола Сатторова. — Температура плавления шоколада — 32–35 °С. Нагревание какао-масла выше температуры плавления приводит к появлению пламени, в котором затем горят частички натуральных какао-продуктов (какао тертое и какао-порошок). Таким образом, горение шоколада является абсолютно нормальной и закономерной физической реакцией при воздействии на него высоких температур и открытого пламени.
Журналисты обратились и к ученым с тем же вопросом: почему горит шоколад и стоит ли переживать за его качество.
Доцент кафедры органической и биомолекулярной химии Химико-технологического института УрФУ Ольга Шабунина уточнила, что любой продукт питания можно сжечь. По ее словам, при горении все неприятно пахнет: и искусственные добавки, и биологические компоненты.
А специалисты ФБУ «Уралтест» пояснили, что установить качество и безопасность шоколада как пищевой продукции можно только с помощью лабораторных испытаний, которые проводятся по утвержденным методикам. Ни в одной из них нет поджигания шоколада.
Специалисты также отметили, что по характеру горения шоколада и по запаху, который при этом выделяется, ничего нельзя сказать о качестве продукции.
В «Уралтесте» рассказали, что в марте 2016 года проводили испытания шоколада. Проверку не прошли 33% плиток, потому что содержали недопустимые заменители какао-масла, которые не были указаны на упаковке. Кстати, плитки «Российского» и «Бабаевского», которые загорелись в нашем видео, испытания «Уралтеста» прошли успешно.
В общем, шоколад можно есть, несмотря на его воспламеняемость. А всем распространителям фейковых «доказательств» того, что такой шоколад не является качественным, эксперты посоветовали изучить школьный курс химии, в данном случае — органической.
Фото: Максим Бутусов
Видео: Эдуард Мастеровой/Youtube.com, Максим Бутусов
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров