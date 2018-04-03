В Ярославле из-за звонка о минировании эвакуировали посетителей торгового центра

Здание проверили кинологи с собаками

Утром в ярославскую полицию поступил звонок о минировании в торговом центре. Неизвестный сообщил о том, что заложил бомбу в торговом центре «Омега» на Ленинградском проспекте. На место тут же выехали специалисты УМВД по Ярославской области.

— Всех посетителей торгового центра эвакуировали, — рассказали в полиции.

Напомним, по городу уже прокатилось несколько волн звонков о лжеминировании в прошлом году. Тогда эвакуировали торговые центры, кафе, отели.