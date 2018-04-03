В Ярославле на Пасху перекроют движение у храмов: когда будет не подъехать

На машине будет трудно подъехать к храму

В воскресенье, 8 апреля, православные будут отмечать светлый праздник — Пасху. В этот день в храмах пройдут богослужения. И для безопасности около церквей ограничат движение.

— С 18:00 7 апреля до 15:00 8 апреля в районе храмов и монастырей будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств, — уточнили в мэрии Ярославля

У Яковлевско-Благовещенского храма ограничение ведут раньше — с 7 утра 7 апреля. Остановиться здесь на машине можно будет с 18:00 7 апреля до 15:00 8 апреля.