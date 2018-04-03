В Ярославской области пропал подросток из реабилитационного центра

Сергея ищут третьи сутки

Третьи сутки в Ярославской области ищут подростка, который 1 апреля ушёл из социально-реабилитационного центра «Радуга» в Угличе и пропал.

Сергею Адаменкову 15 лет, у него есть особые приметы — на втором и третьем пальцах руки отсутствуют первые фаланги, на левой кисти буквенная татуировка. Сергей был одет в красно-черную болоньевую куртку с белыми полосками и капюшоном, спортивные тёмно-синие брюки и тёмно-зелёные кроссовки.

— Всех, кто что-либо знает о местонахождении Сергея, просим позвонить по телефону нашей горячей линии: 8 910 964-08-38, — просят в поисковом отряде «ЯрСпас»