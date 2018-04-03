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ТГК-2 заплатит ярославцам полмиллиона рублей за недостаточно горячую воду
3 апреля 2018 07:19
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Теплогенерирующая компания ответит за свою некачественную работу солидным штрафом.
Дело в том, что в двух жилых домах на улице Республиканской в Ярославле в мае и июне 2016 года из-под кранов вместо горячей воды текла прохладная.
— Управляющей компанией многоквартирных домов неоднократно направлялись письма в адрес ПАО «ТГК-2» с информацией о существующей проблеме. У общества имелась возможность для соблюдения правил и норм, однако меры, направленные на нормализацию поставки в сроки, предусмотренные законодательством, так и не были приняты, — рассказали в УФАС по Ярославской области.
За игнорирование просьб жителей в отношении компании возбудили административное дело. Недостаточно горячую воду оценили в 562,5 тысячи рублей штрафа.
В марте ярославские антимонопольщики придрались к рекламе «Яндекс.Такси».
Фото: Александра Савельева
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