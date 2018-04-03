ТГК-2 заплатит ярославцам полмиллиона рублей за недостаточно горячую воду

За недостаточно горячую воду можно наказать теплогенерирующую компанию

Теплогенерирующая компания ответит за свою некачественную работу солидным штрафом.

Дело в том, что в двух жилых домах на улице Республиканской в Ярославле в мае и июне 2016 года из под кранов вместо горячей воды текла прохладная.

— Управляющей компанией многоквартирных домов неоднократно направлялись письма в адрес ПАО «ТГК-2» с информацией о существующей проблеме. У общества имелась возможность для соблюдения правил и норм, однако меры, направленные на нормализацию поставки в сроки, предусмотренные законодательством, так и не были приняты, — рассказали в УФАС по Ярославской области.

За игнорирование просьб жителей в отношении компании возбудили административное дело. Недостаточно горячую воду оценили в 562,5 тысячи рублей штрафа.

В марте ярославские антимонопольщики придрались к рекламе «Яндекс.Такси».