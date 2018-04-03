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Город

Кто выключил свет? Жителей Заволжского района снова погрузили во тьму

3 апреля 2018 06:28
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освещение, Ярославль

Только обрадовались заволжане, что мэр Ярославля включил на их улице свет, как всё пропало. Жители посёлков Маяковского и Полесье не понимают, куда делось освещение с улицы Красноборской, за которое они боролись 17 лет.

— В конце декабря, наконец, случилось чудо — на улице появилось освещение. Но это продлилось недолго, — сокрушается Сергей Бобылев. — Между подрядчиком, который монтировал освещение, и мэрией возникли несогласия. В конечном итоге для нас их недоговорённости обернулись в полную тьму.

История у жителей этой улицы — не позавидуешь. Сперва 15 лет ждали, чтобы здесь хотя бы сделали дорогу и тротуары — к началу этой зимы ярославцев услышали, дорогу отсыпали щебнем, выровняли ямы и установили такие долгожданные опоры под освещение. Но затем что-то пошло не так, освещение подключить не удавалось из-за проблем с проведением аукциона на эти работы. Но мэр Владимир Слепцов нашёл выход, как дать людям свет, против решения градоначальника выступила прокуратура.

76.ru отправит запросы в мэрию и прокуратуру, чтобы разобраться, почему ярославцы вновь живут во тьме.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Тарас Сидорин
Продажа авто, мото
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