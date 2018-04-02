В Ярославле растёт число жертв нечищенных крыш: сегодня женщине проломило голову куском льда

Глыба льда проломила голову проходившей внизу женщине

Сегодня в Ярославле жертвой нечищенного льда на крыше дома стала женщина, проходившая мимо. Глыба льда, размером с половину человеческой головы, упала с высоты второго этажа здания на улице Менделеева, 13.

— Сегодня в 14 часов на девушку с крыши двухэтажного дома упала глыба. Ограждения не было, — анонимно публикует автор в «Подслушано в Ярославле». — Скорая ехала около 30 минут. На момент съемок этих фотографий, в 17:45, никаких изменений в плане чистки крыши и установки дополнительных ограждений не произошло. Люди продолжали ходить здесь. Спасибо большое молодым людям, которые оказали первую помощь и вызвали скорую.

Девушке досталось изрядно — удар пришёлся на макушку, а также попало по виску — у пострадавшей тут же пошла кровь.

Пострадавшая не захотела показывать лицо

Позже выяснилось, что крышу этого дома неделю назад пытались почистить рабочие, но вместе со льдом сбивали шифер на крыше, чем вызвали большую злость у жильцов. Видимо, разругавшись с местным жителем, рабочий так и не смог дочистить лёд на этом здании.

Неделю назад у здания поломали шифер рабочие, счищая снег и лёд

Этой зимой в Ярославле подобные трагедии случаются не впервые. Глыбой льда проломило висок маленькой девочке, а в Брагино лавина снега повредила припаркованный у дома автомобиль.