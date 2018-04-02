На ремонт рыбинских дорог дадут 200 миллионов. Что залают в первую очередь

Выезд на окружную дорогу в Рыбинске

Второй по величине город Ярославской области в этом году тоже получит помощь из федерального бюджета. Рыбинску выделяют 200 миллионов рублей на ремонт дорог. В администрации города целевые деньги уже ждут и готовы искать подрядчиков, кто возьмётся ремонтировать город.

— Рыбинск — второй по величине город региона. Здесь расположены флагманы российского двигателестроения, инновационные производства федерального масштаба. Но почти 70 процентов рыбинских дорог требуют ремонта, — рассказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Постепенно будем исправлять ситуацию. Это положительно скажется и на инвестиционной, и на туристической привлекательности города.

В первую очередь начнут ремонтировать окружную дорогу Рыбинска — на неё уже готова проектно-сметная документация. Также этих денег хватит на ремонт ещё нескольких улиц в городе.

Ярославль из федерального бюджета на ремонт дорог получил 730 миллионов рублей, добавив к этому областных и городских денег, в столице региона начнут ремонт 23 дорог.