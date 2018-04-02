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Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь»
2 апреля 2018 17:22
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Вчера в Ярославле на частоте 101,1 Fm стало тихо — закончила вещание радиостанция «Серебряный дождь».
— Потеря потерь! — пишут в группе радиостанции её поклонники.
За поддержку слушателей благодарит радиоведущий этой станции в Ярославле Владимир Игнатов.
— Друзья, спасибо вам за добрые слова и такой живой отклик на произошедшее. К сожалению, моё положение сейчас сродни положению заложника. Я должен озвучить требования сторон, но не очень понимаю, кто что хочет. Официальная версия — это расторжение договора на вещание. То, что могу сказать точно — никаких политических причин в этом закрытии нет. Это чисто коммерческие разногласия, — написал в группе радио Игнатов.
Вещание в Ярославле «Серебряный дождь» возобновил в 2013 году. Теперь радиостанцию можно послушать только в интернете.
Фото: Александра Савельева
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