Потеря потерь: почему в Ярославле отключили радио «Серебряный дождь»

На частоте 101,1 пока только шипение радиоволн

Вчера в Ярославле на частоте 101,1 Fm стало тихо — закончила вещание радиостанция «Серебряный дождь».

— Потеря потерь! — пишут в группе радиостанции её поклонники.

За поддержку слушателей благодарит радиоведущий этой станции в Ярославле Владимир Игнатов.

— Друзья, спасибо вам за добрые слова и такой живой отклик на произошедшее. К сожалению, моё положение сейчас сродни положению заложника. Я должен озвучить требования сторон, но не очень понимаю, кто что хочет. Официальная версия — это расторжение договора на вещание. То, что могу сказать точно — никаких политических причин в этом закрытии нет. Это чисто коммерческие разногласия, — написал в группе радио Игнатов.

Вещание в Ярославле «Серебряный дождь» возобновил в 2013 году. Теперь радиостанцию можно послушать только в интернете.