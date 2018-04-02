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Мэр услышал: власти оставят в покое благоустроенный двор на Суздалке
2 апреля 2018 16:29
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Мэру Ярославля донесли мнение жителей домов на проезде Матросова на Суздалке. Около 300 человек пришли накануне в администрацию района и высказались, что не хотят отдавать свой благоустроенный двор под строительство яслей. И людей можно понять — просторный и уютный двор в районе сегодня редкость.
И Владимир Слепцов услышал ярославцев.
— Хотят двор, пусть будет двор, — сказал он подчинённым.
Для строительства первых в Ярославле яслей для малышей от двух месяцев до трёх лет уже присмотрели площадку в другом районе, на проезде Дзержинского, 4.
— Ярославль не откажется от федеральной программы. Ведь сейчас в городе яслей нет совсем, а запрос на них есть у нескольких тысяч родителей. Поэтому в этом году предполагается строить ясли на 450 мест, — рассказал Александр Скворцов, директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля.
Стройку хотят начать уже осенью. Чтобы попасть в федеральную программу, придётся поторопиться — ввести сад в эксплуатацию уже в 2019 году. Если задуманное осуществить удастся, то Ярославль сможет рассчитывать на ещё большую поддержку со стороны федерального бюджета. И вместо пяти яслей построить семь.
Фото: Олег Ненилин
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