Мэр услышал: власти оставят в покое благоустроенный двор на Суздалке

Благоустроенный двор ярославцев оставили в покое

Мэру Ярославля донесли мнение жителей домов на проезде Матросова на Суздалке. Около 300 человек пришли накануне в администрацию района и высказались, что не хотят отдавать свой благоустроенный двор под строительство яслей. И людей можно понять — просторный и уютный двор в районе сегодня редкость.

И Владимир Слепцов услышал ярославцев.

— Хотят двор, пусть будет двор, — сказал он подчинённым.

Для строительства первых в Ярославле яслей для малышей от двух месяцев до трёх лет уже присмотрели площадку в другом районе, на проезде Дзержинского, 4.

— Ярославль не откажется от федеральной программы. Ведь сейчас в городе яслей нет совсем, а запрос на них есть у нескольких тысяч родителей. Поэтому в этом году предполагается строить ясли на 450 мест, — рассказал Александр Скворцов, директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля.

Стройку хотят начать уже осенью. Чтобы попасть в федеральную программу, придётся поторопиться — ввести сад в эксплуатацию уже в 2019 году. Если задуманное осуществить удастся, то Ярославль сможет рассчитывать на ещё большую поддержку со стороны федерального бюджета. И вместо пяти яслей построить семь.