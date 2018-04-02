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Город

С этого дня ярославцы могут стать кандидатами в кандидаты в депутаты

2 апреля 2018 18:10
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выборы, праймериз, Ярославль

В этом году каждый ярославец, кому уже исполнилось 18 лет, сможет попробовать стать депутатом Ярославской областной думы. Правда, только от партии «Единая Россия», которая запустила уже ставшую популярной процедуру предварительного народного голосования.

С помощью праймериз партия ищет кандидатов, которые затем станут кандидатами в депутаты в региональную думу. Выбирать новый созыв думы ярославцам предстоит этой осенью — 9 сентября. Подать документы и поучаствовать в импровизационных выборах можно уже с этого дня — 2 апреля, и до 8 мая. Правда, есть условие — не состоять в других партиях, кроме «Единой России». Либо совсем быть беспартийным. Первым документы на праймериз принёс действующий депутат облдумы Николай Александрычев. А сразу за ним другой депутат — Антон Капралов.

— Сегодня подал документы на праймериз по округу № 18 (Ростов и Семибратовское сельское поселение). 3 июня мы узнаем имена наших будущих кандидатов на выборах в Ярославскую областную думу, которые заручились поддержкой наибольшего количества жителей Ярославской области. Очень надеюсь на поддержку своих земляков, с которыми мы кропотливо и эффективно уже долгое время решаем проблемы Ростовского района, — тут же написал в соцсетях депутат Антон Капралов.

Куда приходить с паспортом, чтобы стать кандидатом на праймериз.

В прошлом году в Ярославле проходили праймериз для кандидатов в муниципалитет. И тогда разгорелся скандал в Заволжском районе — два кандидата не поделили голоса избирателей.

Анна Елкина
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Фото: Антон Капралов
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