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За неделю больше шести с половиной тысяч детей в Ярославской области заболели гриппом и ОРВИ

2 апреля 2018 16:19
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грипп, ОРВИ, дети, школы, каникулы, Ярославль

Более шести с половиной тысяч детей в возрасте до 14 лет заболели на прошлой неделе гриппом и ОРВИ. Такие данные называет управление Роспотребнадзора по Ярославской области. В связи с этим в регионе объявлен эпидемический подъём болезней.

Из-за этого в нескольких школах продлили каникулы.

— На 2 апреля на карантин закрыто пять классов в двух школах Рыбинска и три класса в двух школах Ярославля, — рассказала директор департамента образования области Ирина Лобода. — Дополнительные каникулы до 9 апреля объявлены во всех школах Угличского, Ростовского и Некоузского районов, во всех школах Ярославля для учеников начальной школы (с 1-го по 4-й класс), а также в двух школах Мышкина. Такие меры приняты, чтобы предупредить дальнейшее распространение гриппа и ОРВИ. Ограничение контактов среди школьников поможет спаду заболеваемости. В дальнейшем решения о приостановке занятий будут принимать директора школ в зависимости от ситуации.

Ранее 76.ru рассказывал о том, как ярославские школьники массово подхватили вшей.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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