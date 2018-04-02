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За неделю больше шести с половиной тысяч детей в Ярославской области заболели гриппом и ОРВИ
2 апреля 2018 16:19
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Более шести с половиной тысяч детей в возрасте до 14 лет заболели на прошлой неделе гриппом и ОРВИ. Такие данные называет управление Роспотребнадзора по Ярославской области. В связи с этим в регионе объявлен эпидемический подъём болезней.
Из-за этого в нескольких школах продлили каникулы.
— На 2 апреля на карантин закрыто пять классов в двух школах Рыбинска и три класса в двух школах Ярославля, — рассказала директор департамента образования области Ирина Лобода. — Дополнительные каникулы до 9 апреля объявлены во всех школах Угличского, Ростовского и Некоузского районов, во всех школах Ярославля для учеников начальной школы (с 1-го по 4-й класс), а также в двух школах Мышкина. Такие меры приняты, чтобы предупредить дальнейшее распространение гриппа и ОРВИ. Ограничение контактов среди школьников поможет спаду заболеваемости. В дальнейшем решения о приостановке занятий будут принимать директора школ в зависимости от ситуации.
Ранее 76.ru рассказывал о том, как ярославские школьники массово подхватили вшей.
Фото: Александра Савельева
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