Долгие выходные: как будем отдыхать в майские праздники

Майские, шашлычные, твои!

На носу майские праздники, а значит, снова — долгие выходные. Правда, не очень долгие всё-таки. В этом году 9 Мая приходится на середину недели, поэтому подряд много дней отдыхать не будем.

Праздничные дни будут с 29 апреля по 2 мая. Потом перерыв.А затем один праздничный день 9 Мая. Минтруда уточняет: 28 апреля, суббота — всё-таки рабочий день. Придётся выйти на работу. Ну ничего, зато потом — демонстрации, дача, шашлыки!