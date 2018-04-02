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Долгие выходные: как будем отдыхать в майские праздники
2 апреля 2018 15:37
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На носу майские праздники, а значит, снова — долгие выходные. Правда, не очень долгие всё-таки. В этом году 9 Мая приходится на середину недели, поэтому подряд много дней отдыхать не будем.
Праздничные дни будут с 29 апреля по 2 мая. Потом перерыв.А затем один праздничный день 9 Мая. Минтруда уточняет: 28 апреля, суббота — всё-таки рабочий день. Придётся выйти на работу. Ну ничего, зато потом — демонстрации, дача, шашлыки!
Фото: Александра Савельева, Редакция 76.ru
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