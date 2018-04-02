Мэрия Ярославля выяснила, откуда ямы на наших дорогах

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Сегодня в мэрии Ярославля прошло закрытое совещание. Обсуждали важное. Наболевшее даже — ямы на дорогах. Откуда они всё время берутся? В агентстве по муниципальному заказу ЖКХ нашли наконец ответ.
— Это связано с тем, что вода, которая попала в асфальт, замерзает и расширяет полотно, — рассказал Сергей Тихомиров, заместитель директора агентства. — Затем во время оттепели вода уходит из дорожного покрытия, после чего под большим автомобильным трафиком асфальтная крошка выбивается и появляются ямы.
Разобравшись с главной причиной, решили устранять последствия.
Мэр Владимир Слепцов поручил департаменту городского хозяйства залатать 315 ям. И дал на это неделю — до 8 апреля.
Ямочный ремонт пройдёт на Тутаевском шоссе, улицах Юности и Чкалова, а также на Ленинградском проспекте и проспекте Машиностроителей.
— Ежедневно я лично просматриваю социальные сети, где вижу жалобы горожан, поэтому ремонт начнем с самых обсуждаемых участков дорог, — рассказал Слепцов.
Ремонтировать будут горячей асфальтобетонной смесью.
Фото: Мэрия Ярославля
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