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Город

Сама виновата: мама пострадавшей от ледяной глыбы девочки не стала писать заявление

2 апреля 2018 14:04
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дети, снег, Ярославль, управляющая компания, глыба

Стало известно, кто ответит за то, что на голову 8-летней девочке рухнула ледяная глыба. Следователи возбудили уголовное дело в отношении одной из управляющих компаний Заволжского района.

Заволжская прокуратура в рамках надзора провела проверку после того, как девочка получила серьёзные травмы. Выяснилось, что никаких ограждений и ленточек рядом с опасным домом не установили. Хотя руководитель управляющей компании утверждал обратное. Также он говорил, что дом находится на самоуправлении, поэтому управляющая компания и не должна была чистить крышу от снега.

— После случившегося на место приехал сотрудник по делам несовершеннолетних. Только после этого управляющая компания оградила опасный участок. Кроме того, после проверки выяснилось, что за дом отвечает именно управляющая компания, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

Кстати, мама девочки, похоже, не имеет претензий к управляющей компании. В прокуратуре рассказали, что женщина не стала писать заявление. Она посчитала, что девочка сама виновата в случившемся, поскольку «лазала, где попало».

В минувший четверг 29 марта девочка вместе с мамой шла возле дома по улице Спартаковская. Внезапно ей на голову упала ледяная глыба. Ребёнок получил серьёзные травмы и попал в реанимацию. На следующий день девочке стало лучше и её перевели в хирургическое отделение.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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