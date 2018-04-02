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Война за двор: власти решили застроить единственный уютный двор Суздалки

2 апреля 2018 11:42
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публичные слушания, точечная застройка, Ярославль, ясли

В Ярославле назревает ещё одна война — война за жилой двор между жителями и чиновниками. Проблемой стали планы городской администрации застроить большой двор между домами № 1, 3 и 5 на проезде Матросова. Двор, который только в 2016 году за миллионы бюджетных денег благоустроили по программе «Обустроим область к юбилею».

Теперь здесь хотят построить ясли-сад, чтобы разгрузить очередь из малышей до трёх лет, которые не могут попасть в детский сад. Но жители выступили резко против такой затеи на публичных обсуждениях в администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов, куда пришли около 300 человек. В зале практически не осталось места — приходили целыми семьями.

— Большинство говорили одно и то же: ясли нужны, согласны, но только в другом месте. Эта территория — единственное место, где могут гулять живущие тут дети. Место, где можно покататься на велосипеде. Гулять больше на Суздалке негде, — говорит Ирина Макиенко, которая присутствовала на публичных слушаниях. — Ради нескольких младенцев убрать площадку для сотен жителей микрорайона — это несправедливо. Власть же преподнесла нам информацию, как принятое решение, прикрываясь программой президента, которую взялся выполнять Ярославль. Это срочное строительство пяти яслей до июля 2019 года. При этом федеральное финансирование будет весомым — 95%, городу нужно вложить лишь 5% средств на строительство.

Программа хорошая, детские сады нужны. Но не за счёт жизни сотен людей в том числе, считают ярославцы. Но чиновники, в числе которых присутствовал глава района, пытались объяснить людям, что нет времени на поиск других мест для строительства. А в этом дворе всё хорошо — и площадка и коммуникации домов вокруг, к которым можно подключиться.

— В очередной раз за нас что-то решают. Почему чиновники не спрашивают у нас, что мы хотим, что нам нужно? Каждый раз, как мы начинаем что-то обсуждать, нам говорят, что уже всё решили, — возмутился депутат муниципалитета Олег Ненилин, который сам живёт в этом районе. — Господа, пожалуйста, потрудитесь немножко и поищите другие участки, которые подойдут для яслей. Этот двор уже однажды пытались вывести под жилую застройку. Но благодаря жителям Суздалки мы его спасли.

Ярославцы собрали подписи против застройки двора. Решение жителей отправят мэру Ярославля Владимиру Слепцову, которому и предстоит встать на сторону либо людей, либо чиновников. 

Анна Елкина
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Фото: Олег Ненилин
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