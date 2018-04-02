В Ярославле выпустили путеводитель для тех, кто не любит путеводители

Окинем город новым взглядом!

В Ярославле вышла новая книга о городе «Ярославский лексикон, или Путеводитель для тех, кто не любит путеводители». Книгу представляют ярославские авторы — Дмитрий Полознев, Николай Кокорнов и Наталия Кокорнова (она иллюстрировала издание).

— Путеводитель ведет по местам, лаконично их обозначает и описывает. При этом не перечисляет факты, а передает настроение, — объясняют авторы.

Там все знаковые фигуры ярославской истории и мифологии — от поединка Ярослава Мудрого с медведем до ярославской «Чайки» Валентины Терешковой. Авторские интерпретации городских пространств, рисованные иллюстрации, ручная работа.

В книге можно виртуально погулять по Ярославлю

В полном смысле путеводителем по городу книгу не назовёшь, это скорее эссе с замечательными иллюстрациями.

На это указывают и авторы.

— Путеводитель рассчитан на тех, кто хочет сделать недорогой памятный сувенир гостю Ярославля, — говорит Дмитрий Полознев.

Купить книгу можно в музее "Мой любимый Мишка".