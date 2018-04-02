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Отравленную дочь российского разведчика хотят перевезти из Англии в Ярославль
2 апреля 2018 11:06
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Племянница отравленного в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля сейчас собирает документы, чтобы вылететь в Англию. Виктория рассказала 76.ru, что в одиночку вынуждена заниматься организацией поездки. Племянница Скрипаля уже жаловалась на то, что её в последнее время очень донимают журналисты. Из-за бесконечных звонков и интервью Виктория не может спокойно жить и даже потеряла работу.
— Мне звонят со всех телеканалов, обещали материально помочь с поездкой, но пока на мой счёт не поступило ни одного рубля. Я делаю всё сама: паспорт, визу, мне нужно заработать денег на эту поездку. Ещё мне нужно работать, чтобы обеспечивать семью. Я сейчас просто разрываюсь, — пожаловалась Виктория Скрипаль.
Её дядю Сергея Скрипаля вместе с дочкой Юлией нашли без сознания 4 марта. Оба впали в кому после отравления веществом «Новичок». 29 марта Юлия Скрипаль пришла в сознание.
— Я лечу в Англию, чтобы забрать Юлю на Родину, если она согласится. Если она будет в невменяемом состоянии, не будет отдавать отчёт в том, что происходит, я просто заберу её домой, — рассказала Виктория Скрипаль.
По словам Виктории, сейчас она разрывается между Москвой и Ярославлем. Завтра племянница разведчика тоже поедет в Москву, чтобы собирать документы на поездку в Великобританию.
Фото: Юлия Скрипаль/Facebook.com
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