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Из-за аварии Юбилейный мост встал в огромную пробку в сторону центра
2 апреля 2018 08:53
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Сегодня утром жители Заволжского района встали в большую пробку из-за аварии перед Юбилейным мостом. Как сообщают очевидцы, на эстакаде столкнулись белый ПАЗ и микроавтобус.
— Уже час не можем заехать на Юбилейный мост, — пишет в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке Ольга Зубова.
Уточняют, что одну из машин развернуло посреди дороги.
Сервис «Яндекс.Пробки» показывает 7 баллов.
Фото: Лариса Коршунова, Первый Ярославский автопортал/Vk.com
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