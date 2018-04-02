Из-за аварии Юбилейный мост встал в огромную пробку в сторону центра

На мосту очень плотное движение

Сегодня утром жители Заволжского района встали в большую пробку из-за аварии перед Юбилейным мостом. Как сообщают очевидцы, на эстакаде столкнулись белый ПАЗ и микроавтобус.

— Уже час не можем заехать на Юбилейный мост, — пишет в группе «Дороги Ярославля» в фейсбуке Ольга Зубова.

Уточняют, что одну из машин развернуло посреди дороги.

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