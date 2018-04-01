|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле коллекторы подожгли подъезд должника: стало плохо пожилой женщине
1 апреля 2018 21:43
2 405 1
Чуть не задохнулись от угарного газа жители одного из домов в Заволжском районе Ярославля. Им сегодня подожгли подъезд. На лестницу бросили горящее одеяло.
— Хорошо, что мы ещё все не спали — успели потушить огонь до приезда спасателей. Но моя мама надышалась угарным газом — ей стало плохо, — рассказывает один из жильцов дома.
Соседи исключают случайное возгорание. Подозревают поджог — одеяло просто так само не загорится. К тому же несколько дней назад на стенах подъезда появились чёрные надписи — кто-то клеймит одну из жительниц за долги. Жители дома обратились в полицию, но те, кто поджег подъезд, ещё не найдены.
Гадости от коллекторов сейчас не редкость. Каждый может оказаться в такой ситуации. Мы спросили у юриста, как навсегда отвадить вымогателей от своего дома.
Фото: Читатель 76.ru
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров