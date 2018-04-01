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Стало известно, где похоронят бывшего главного прокурора Ярославской области
1 апреля 2018 19:42
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Ярославская областная прокуратура опубликовала время и место прощания с бывшим главой ведомства Юрием Верховцевым.
— Гражданская панихида состоится 2 апреля в 10:00 во Дворце культуры имени Добрынина. Похороны состоятся в 11:30 на воинском мемориальном кладбище на Угличской, 44а, — сообщает областная прокуратура и выражает соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича.
Юрий Верховцев скончался 31 марта после долгой борьбы с тяжёлым заболеванием.
Справка 76.ru
Юрий Верховцев возглавлял прокуратуру Ярославской области с 2012 по 2017 годы. До этого много лет работал прокурором на транспорте. В 2002 году уехал работать прокурором Смоленской области, но затем снова вернулся в родной регион. В целом работе в органах прокуратуры он посвятил 40 лет.
Фото: Прокуратура Ярославской области
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