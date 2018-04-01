Стало известно, где похоронят бывшего главного прокурора Ярославской области

Юрий Верховцев скончался накануне 65-летия

Ярославская областная прокуратура опубликовала время и место прощания с бывшим главой ведомства Юрием Верховцевым.

— Гражданская панихида состоится 2 апреля в 10:00 во Дворце культуры имени Добрынина. Похороны состоятся в 11:30 на воинском мемориальном кладбище на Угличской, 44а, — сообщает областная прокуратура и выражает соболезнования родным и близким Юрия Валентиновича.

Юрий Верховцев скончался 31 марта после долгой борьбы с тяжёлым заболеванием.

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Юрий Верховцев возглавлял прокуратуру Ярославской области с 2012 по 2017 годы. До этого много лет работал прокурором на транспорте. В 2002 году уехал работать прокурором Смоленской области, но затем снова вернулся в родной регион. В целом работе в органах прокуратуры он посвятил 40 лет.