ДТП на Портовой: пострадали два человека

От удара машину вынесло на обочину

Сегодня в два часа дня ДТП произошло на 2-й Портовой улице в Ярославле. Здесь столкнулись два автомобиля — «Шевроле Круз» и «Лада Приора». От удара одну из машин вынесло на обочину.

— В аварии пострадали пассажирка «Шевроле» и водитель «Приоры», — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Ещё одно ДТП с пострадавшими случилось сегодня в Первомайском районе. Здесь лесовоз протаранил автомобиль. Травмы получили дети.