ДТП на Портовой: пострадали два человека

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Сегодня в два часа дня ДТП произошло на 2-й Портовой улице в Ярославле. Здесь столкнулись два автомобиля — «Шевроле Круз» и «Лада Приора». От удара одну из машин вынесло на обочину.
— В аварии пострадали пассажирка «Шевроле» и водитель «Приоры», — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Ещё одно ДТП с пострадавшими случилось сегодня в Первомайском районе. Здесь лесовоз протаранил автомобиль. Травмы получили дети.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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