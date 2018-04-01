Столб чёрного дыма за Волгой: что горело

|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Сегодня в группе «Подслушано в Ярославле» выложили фото происшествия в Заволжском районе — над домами высился столб густого чёрного дыма. Сначала решили, что это сгорел один из частных домов за «Глобусом». Однако в МЧС уточнили детали.
— Сгорела постройка рядом с домом. Выгорело три квадратных метра, никто не пострадал, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Более серьёзный пожар произошёл сегодня утром в Рыбинске. Там загорелась квартира в многоэтажке. Горело так, что пришлось эвакуировать 25 человек.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
да все было точно сказано,... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров