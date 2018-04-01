Столб чёрного дыма за Волгой: что горело

Дымом заволокло Заволжский район

Сегодня в группе «Подслушано в Ярославле» выложили фото происшествия в Заволжском районе — над домами высился столб густого чёрного дыма. Сначала решили, что это сгорел один из частных домов за «Глобусом». Однако в МЧС уточнили детали.

— Сгорела постройка рядом с домом. Выгорело три квадратных метра, никто не пострадал, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Более серьёзный пожар произошёл сегодня утром в Рыбинске. Там загорелась квартира в многоэтажке. Горело так, что пришлось эвакуировать 25 человек.