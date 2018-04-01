Завтра во всех ярославских храмах проведут заупокойные богослужения

Трагедия унесла 64 жизни...

Завтра — девятый день после трагедии в Кемерово. В этот день пройдут службы в ярославских церквях.

— В этот день во всех храмах Ярославской епархии после утреннего или вечернего богослужения будет совершена заупокойная лития по погибшим, — уточнили в епархии.

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.

В Ярославле и Рыбинске в память о погибших люди принесли множество цветов и игрушек. Сейчас решают, что делать со всем принесённым.