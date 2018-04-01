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В Рыбинске на пожаре в многоэтажке эвакуировали 25 человек. Погибла кошка
1 апреля 2018 13:53
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Сегодня утром около девяти часов пожар вспыхнул в доме №48 на улице Качалова в рыбинском микрорайоне Волжский. Пожар оказался серьёзным — полыхало на третьем этаже, дым начал подниматься в верхние квартиры. Приехавшие спасатели эвакуировали 25 человек.
В том числе и 78-летнюю хозяйку квартиры, где занялось пламя.
— Одного ребёнка спасали с девятого этажа, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Спасти не удалось только кошку бабушки — животное задохнулось на балконе.
В спасательной службе говорят, что не в первый раз выезжают на пожар в этой квартире.
Фото: МЧС по Ярославской области
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