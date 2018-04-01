В Рыбинске на пожаре в многоэтажке эвакуировали 25 человек. Погибла кошка

Дым из квартиры поднялся на верхние этажи

Сегодня утром около девяти часов пожар вспыхнул в доме №48 на улице Качалова в рыбинском микрорайоне Волжский. Пожар оказался серьёзным — полыхало на третьем этаже, дым начал подниматься в верхние квартиры. Приехавшие спасатели эвакуировали 25 человек.

В том числе и 78-летнюю хозяйку квартиры, где занялось пламя.

— Одного ребёнка спасали с девятого этажа, — рассказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Спасти не удалось только кошку бабушки — животное задохнулось на балконе.

В спасательной службе говорят, что не в первый раз выезжают на пожар в этой квартире.