×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

В Ярославле король гламура Сергей Зверев возложил цветы к Вечному огню

1 апреля 2018 11:35
3 886 3
Ярославль, Зверев, трагедия в Кемерово

В субботу в Ярославле побывал знаменитый российский стилист и король гламура Сергей Зверев. Звёздный гость приехал к нам на конкурс «Краса России». Но перед вечерним конкурсом днём прошёлся по центру города. И подошёл к Вечному огню. Сюда Сергей принес красные гвоздики.

— Все скорбят во всех городах, в Ярославле у Вечного огня лежат записки и игрушки в память о погибших в Кемерово... — написал он в своём аккаунте в инстаграме.

У Вечного огня Зверев появился в короткой куртке, обтягивающих штанах и своих знаменитых ботинках на высокой платформе. Необычный вид стилиста привлёк внимание. Проходившая мимо женщина с коляской с удивлением разглядывала «звезду в шоке».

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Сергей Зверев/Instagram.com
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: К мемориалу в память о погибших в Кемерово принесли сотни игрушек. Что с ними будет

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (11): к сожалению вы не в... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 57,54
EUR 70,25 70,91
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.03
USD 57,26 -0,50
EUR 70,56 -0,53
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.