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В Ярославле король гламура Сергей Зверев возложил цветы к Вечному огню
1 апреля 2018 11:35
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В субботу в Ярославле побывал знаменитый российский стилист и король гламура Сергей Зверев. Звёздный гость приехал к нам на конкурс «Краса России». Но перед вечерним конкурсом днём прошёлся по центру города. И подошёл к Вечному огню. Сюда Сергей принес красные гвоздики.
— Все скорбят во всех городах, в Ярославле у Вечного огня лежат записки и игрушки в память о погибших в Кемерово... — написал он в своём аккаунте в инстаграме.
У Вечного огня Зверев появился в короткой куртке, обтягивающих штанах и своих знаменитых ботинках на высокой платформе. Необычный вид стилиста привлёк внимание. Проходившая мимо женщина с коляской с удивлением разглядывала «звезду в шоке».
Фото: Сергей Зверев/Instagram.com
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