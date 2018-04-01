В Ярославле король гламура Сергей Зверев возложил цветы к Вечному огню

Сергей Зверев пришел к мемориалу с цветами

В субботу в Ярославле побывал знаменитый российский стилист и король гламура Сергей Зверев. Звёздный гость приехал к нам на конкурс «Краса России». Но перед вечерним конкурсом днём прошёлся по центру города. И подошёл к Вечному огню. Сюда Сергей принес красные гвоздики.

— Все скорбят во всех городах, в Ярославле у Вечного огня лежат записки и игрушки в память о погибших в Кемерово... — написал он в своём аккаунте в инстаграме.

У Вечного огня Зверев появился в короткой куртке, обтягивающих штанах и своих знаменитых ботинках на высокой платформе. Необычный вид стилиста привлёк внимание. Проходившая мимо женщина с коляской с удивлением разглядывала «звезду в шоке».