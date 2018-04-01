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К мемориалу в память о погибших в Кемерово принесли сотни игрушек. Что с ними будет
1 апреля 2018 10:07
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Что делать со всеми игрушками, которые ярославцы принесли к памятнику Троице — в память о погибших в Кемерово.
Этим вопросом задался руководитель ветеранской организации Игорь Ямщиков, который и организовывал памятную акцию у памятника.
— На меня вышли несколько человек с вопросом о судьбе игрушек, что ярославцы принесли к скульптуре «Троица» и к памятнику Петру и Февронье. С увядшими цветами всё обстоит как-то легче, нет той остроты. С игрушками же — другое дело. Наверное, этот вопрос подспудно себе задавали многие из нас, кто приходил к этим местам, чтобы отдать дань памяти и нашей общей скорби жертвам ужасной трагедии в Кемерово. Этот вопрос, по моему убеждению, — в полномочии органов местной власти, соответствующих служб города, — считает Ямщиков. — Но, с другой стороны, эта проблема содержит и морально-этические аспекты. Трудно представить себе, например, что все эти игрушки, принесённые по столь глубоко переживаемому поводу, лопатами в контейнер и на свалку.
Игорь Ямщиков предлагает местной власти принять согласованное с общественностью решение.
В Рыбинске тоже принесли сотни игрушек в память о жертвах трагедии. Там епархия нашла выход, что делать со всем принесённым. Правда, этот вариант многим показался кощунственным.
Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.
Фото: Игорь Ямщиков/Facebook.com
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