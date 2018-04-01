×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

К мемориалу в память о погибших в Кемерово принесли сотни игрушек. Что с ними будет

1 апреля 2018 10:07
607 0
Ярославль, Кемерово, трагедия в Кемерово

Что делать со всеми игрушками, которые ярославцы принесли к памятнику Троице — в память о погибших в Кемерово.

Этим вопросом задался руководитель ветеранской организации Игорь Ямщиков, который и организовывал памятную акцию у памятника.

— На меня вышли несколько человек с вопросом о судьбе игрушек, что ярославцы принесли к скульптуре «Троица» и к памятнику Петру и Февронье. С увядшими цветами всё обстоит как-то легче, нет той остроты. С игрушками же — другое дело. Наверное, этот вопрос подспудно себе задавали многие из нас, кто приходил к этим местам, чтобы отдать дань памяти и нашей общей скорби жертвам ужасной трагедии в Кемерово. Этот вопрос, по моему убеждению, — в полномочии органов местной власти, соответствующих служб города, — считает Ямщиков. — Но, с другой стороны, эта проблема содержит и морально-этические аспекты. Трудно представить себе, например, что все эти игрушки, принесённые по столь глубоко переживаемому поводу, лопатами в контейнер и на свалку.

Игорь Ямщиков предлагает местной власти принять согласованное с общественностью решение.

В Рыбинске тоже принесли сотни игрушек в память о жертвах трагедии. Там епархия нашла выход, что делать со всем принесённым. Правда, этот вариант многим показался кощунственным.

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Игорь Ямщиков/Facebook.com
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области

Новое на сайте
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (11): к сожалению вы не в... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (5): Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,00 57,54
EUR 70,25 70,91
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 31.03
USD 57,26 -0,50
EUR 70,56 -0,53
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.