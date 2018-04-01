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Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
1 апреля 2018 08:47
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. В видеообращении, которое появилось на сайте администрации Кемеровской области, он объяснил, что не может работать с таким тяжелейшим грузом после трагедии в «Зимней вишне».
В ближайшее время президент выберет исполняющего обязанности губернатора.
Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997-м, четыре раза переизбирался главой региона с результатом более 90%. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.
Отставки губернатора требовали участники митинга в Кемерове после пожара в торговом центре, жертвами которого стали 64 человека.
Фото: ako.ru
Видео: администрация Кемеровской области
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