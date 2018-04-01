В Ярославле обесточило «Пятёрку»

Ярославцев вечером оставили без электричества

Этим вечером в Ярославле пропало освещение на нескольких улицах Ленинского района. Постадали жители «Пятёрки» в домах на улицах Чкалова, Жукова и частично на прилегающих улицах.

— Позвонила в управляющую компанию и была 47 в очереди. Сколько примусов готовить, спичек и соли? — интресовалась в соцсетях Виктория Григорьева, оставшаяся без света окло 20 часов вечера.

Причиной массовых отключений оказалась авария на электросетях района. Повреждения экстренно устраняли и свет людям вернули в течение часа.

Недавно в Ярославле отключали свет во многих административных зданиях. Но тут причиной стала акция «Час Земли».