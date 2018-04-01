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Незадавшийся заммэра Дмитрий Носов ждёт от ярославцев письма в Москву
31 марта 2018 23:00
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Заместитель мэра Ярославля из дзюдоиста Дмитрия Носова не получился. Причём, не получился со скандалом. Но друг ярославского градоначальника Владимира Слепцова устроился в Москве и продолжает думать о нас с вами.
— Вчера разговаривал с руководством региона, договорились о дальнейшей поддержке ваших обращений ко мне, поэтому прошу вас не останавливаться, фиксировать различные факты правонарушений и присылать мне. Я, в свою очередь, буду передавать их руководству Ярославля и Ярославской области, — написал в своём Instagram Дмитрий Носов.
Будет ли ярославцем полезен такой круговорот обращений к чиновникам — покажет время.
Дмитрий Носов приезжал в Ярославль совсем недавно и уже даже начал наводить в городе порядок. Он активно стал бороться с незаконной продажей алкоголя. А ещё агитировать ярославцев за здоровый образ жизни. Вместе с мэром Ярославля Носов по вечерам занимался в спортзале. Но вдруг стали известны интересные подробности: оказывается, Дмитрий Носов неофициально работал в мэрии и замом мэра оказался ненастоящим.
Фото: Дмитрий Носов / Instagram
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