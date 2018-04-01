Незадавшийся заммэра Дмитрий Носов ждёт от ярославцев письма в Москву

Дмитрий Носов придумал странный способ помогать ярославцам из Москвы

Заместитель мэра Ярославля из дзюдоиста Дмитрия Носова не получился. Причём, не получился со скандалом. Но друг ярославского градоначальника Владимира Слепцова устроился в Москве и продолжает думать о нас с вами.

— Вчера разговаривал с руководством региона, договорились о дальнейшей поддержке ваших обращений ко мне, поэтому прошу вас не останавливаться, фиксировать различные факты правонарушений и присылать мне. Я, в свою очередь, буду передавать их руководству Ярославля и Ярославской области, — написал в своём Instagram Дмитрий Носов.

Будет ли ярославцем полезен такой круговорот обращений к чиновникам — покажет время.

Дмитрий Носов приезжал в Ярославль совсем недавно и уже даже начал наводить в городе порядок. Он активно стал бороться с незаконной продажей алкоголя. А ещё агитировать ярославцев за здоровый образ жизни. Вместе с мэром Ярославля Носов по вечерам занимался в спортзале. Но вдруг стали известны интересные подробности: оказывается, Дмитрий Носов неофициально работал в мэрии и замом мэра оказался ненастоящим.