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В Ярославле мошенники обокрали очень старую бабушку на полмиллиона
31 марта 2018 22:26
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В Ярославле объявили в розыск подозреваемую в мошенничестве на полмиллиона рублей. Молодая девушка обокрала 88-летнюю пенсионерку в Ленинском районе Ярославля.
Девушка просто подошла к бабушке на улице и предложила ей оздоровительный массаж. Доверчивая песионерка пригласила девицу к себе в дом, а после её ухода обнаружила, что пропали её сбережения в 500 тысяч рублей.
— В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемую, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — Её приметы: женщина славянской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см. Была одета в светлое полупальто, брюки черного цвета, темную обувь.
Полицейские просят родственников пожилых людей предупредить их о том, что не стоит незнакомцев пускать в свой дом.
В Ярославской области мошенники активно «разводят» ярославцев множеством способов. Например, один мошенник «кинул» ярославца на 160 тысяч рублей при покупке «Рено-Логан». В другом случае ярославец лишился 65 тысяч рублей, поверив фальшивой смс-ске о блокировке банковской карты.
Фото: Александра Савельева
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