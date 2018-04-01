В Ярославле мошенники обокрали очень старую бабушку на полмиллиона

Молодая девушка обчистила пенсионерку

В Ярославле объявили в розыск подозреваемую в мошенничестве на полмиллиона рублей. Молодая девушка обокрала 88-летнюю пенсионерку в Ленинском районе Ярославля.

Девушка просто подошла к бабушке на улице и предложила ей оздоровительный массаж. Доверчивая песионерка пригласила девицу к себе в дом, а после её ухода обнаружила, что пропали её сбережения в 500 тысяч рублей.

— В настоящее время сотрудники полиции разыскивают подозреваемую, — сообщили в УМВД по Ярославской области. — Её приметы: женщина славянской внешности, на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см. Была одета в светлое полупальто, брюки черного цвета, темную обувь.

Полицейские просят родственников пожилых людей предупредить их о том, что не стоит незнакомцев пускать в свой дом.

В Ярославской области мошенники активно «разводят» ярославцев множеством способов. Например, один мошенник «кинул» ярославца на 160 тысяч рублей при покупке «Рено-Логан». В другом случае ярославец лишился 65 тысяч рублей, поверив фальшивой смс-ске о блокировке банковской карты.