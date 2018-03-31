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Думал, что пришла весна: под Рыбинском водитель на внедорожнике улетел с дороги
31 марта 2018 21:59
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Такого подвоха от заснеженной трассы почему-то не ожидал водитель «Митсубиси-Паджеро», разогнавшийся на деревенской дороге. А может, он просто хотел опробовать возможности своей машины.
Внедорожник вынесло с дороги и перевернуло в сугроб на обочине. Авария случилась у деревни Оболтино в Рыбинском районе Ярославской области около 17:30 вечера. Пол-машины полностью утонуло в сугробе, а колеса иномарки выбило из общей конструкции машины.
— На место выехала дежурная пожарная часть и ГИББД, — сообщили в региональном управлении МЧС.
Спасатели помогли выбраться водителю, который отделался ушибами и испугом.
Сегодня ранним утром на трассе М-8 КАМАЗ протаранил другой грузовик.
Фото: МЧС по ЯО
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