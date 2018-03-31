Думал, что пришла весна: под Рыбинском водитель на внедорожнике улетел с дороги

Внедорожник увяз в сугробе

Такого подвоха от заснеженной трассы почему-то не ожидал водитель «Митсубиси-Паджеро», разогнавшийся на деревенской дороге. А может, он просто хотел опробовать возможности своей машины.

Внедорожник вынесло с дороги и перевернуло в сугроб на обочине. Авария случилась у деревни Оболтино в Рыбинском районе Ярославской области около 17:30 вечера. Пол-машины полностью утонуло в сугробе, а колеса иномарки выбило из общей конструкции машины.

— На место выехала дежурная пожарная часть и ГИББД, — сообщили в региональном управлении МЧС.

Спасатели помогли выбраться водителю, который отделался ушибами и испугом.

Сегодня ранним утром на трассе М-8 КАМАЗ протаранил другой грузовик.