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Сегодня умер бывший главный прокурор Ярославской области
31 марта 2018 21:01
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Этим утром ушёл из жизни бывший главный прокурор Ярославской области Юрий Верховцев. Он умер в год своего 65-летия.
— Он давно боролся со смертельной болезнью, — сообщил источник 76.ru, близкий к правоохранительным органам.
Юрий Верховцев возглавлял прокуратуру Ярославской области с 2012 по 2017 годы. До этого много лет работал прокурором на транспорте. В 2002 году уехал работать прокурором Смоленской области, но затем снова вернулся в родной регион. В целом работе в органах прокуратуры он посвятил 40 лет.
Место Юрия Верховцева в Ярославле занял прокурор из столицы Дмитрий Попов.
Фото: Прокуратура ЯО
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