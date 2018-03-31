На трассе М-8 столкнулись грузовики: водитель ранен

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На трассе М-8 ранним утром разбились два грузовика. Авария произошла на светофоре в Ростовском районе по направлению в Ярославль в 4:30 утра.
Водитель КАМАЗа, двигаясь в направлении Ярославля, не сбавил скорость у светофора и въехал в стоявший в это время на красный свет грузовик ДАФ. От удара кабину КАМАЗа буквально разорвало.
— Водитель КАМАЗа ранен, — сообщили в ФКУ Упрдор «Холмогоры».
Авария движение на магистрали практически не затруднила.
На минувшей неделе на трассе в аварии «Газелей» погиб мужчина.
Фото: Упрдор "Холмогоры", Подслушано в Ярославле / vk.com
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