На трассе М-8 столкнулись грузовики: водитель ранен

Грузовики встретились ранним утром на трассе

На трассе М-8 ранним утром разбились два грузовика. Авария произошла на светофоре в Ростовском районе по направлению в Ярославль в 4:30 утра.

Водитель КАМАЗа, двигаясь в направлении Ярославля, не сбавил скорость у светофора и въехал в стоявший в это время на красный свет грузовик ДАФ. От удара кабину КАМАЗа буквально разорвало.

— Водитель КАМАЗа ранен, — сообщили в ФКУ Упрдор «Холмогоры».

Авария движение на магистрали практически не затруднила.

В аварии на М-8 ранен водитель

На минувшей неделе на трассе в аварии «Газелей» погиб мужчина.