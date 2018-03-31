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Областные власти подняли цену проезда в Ростове Великом
31 марта 2018 10:52
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Медленно, но верно растут цены на проезд в общественном транспорте в Ярославской области. С 1 апреля дороже станут автобусы в Ростове Великом. Такое решение приняли на уровне областных властей в департаменте жкх, энергетики и регулирования тарифов.
— На территории городского поселения Ростов Ростовского муниципального района установлен предельный (максимальный) тариф на перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок в размере 19,04 рубля (за разовую поездку), — уточняется на сайте администрации Ростовского муниципального района.
Иначе говоря, экономически обоснованная цена проезда в транспорте Ростова теперь 19 рублей 40 копеек. Для жителей подняли стоимость на один рубль — с 18 до 19.
Как 76.ru писал ранее, когда по Ярославлю прошла волна повышения цен на проезд, с обращением о пересмотре тарифов могут обратиться в департамент как местные власти, так и сами перевозчики.
С этого года в Ярославле подорожали маршрутки до 26 рублей, а в области — проезд в пригородных и междугородних автобусах. Повышение цен у маршрутчиков решили проверить антимонопольщики, так как сочли это сговором. Сами же перевозчики оправдывают цену большими затратами на обновление автобусов и закупку камер видеонаблюдения, информационных табло в салоны по требованиям мэра Ярославля.
Фото: Александра Савельева
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