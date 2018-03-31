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Пожар на Московском проспекте: из здания эвакуировали людей
31 марта 2018 10:12
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Пожар случился в доме № 16 на улице Большой Фёдоровской — здание расположено прямо на остановке у Московского проспекта в Ярославле. На первом этаже дома работает продуктовый супермаркет, на втором находятся бывшие коммуналки. Именно в них и произошёл пожар.
— Очаг возгорания был в комнате, которая использовалась как складское помещение, — уточнили в главном управлении МЧС по Ярославской области. — Пострадавших нет, из здания эвакуировали людей — 10 человек из магазина на первом этаже.
Однако чтобы проникнуть в горящее помещение, пожарным пришлось выламывать рамы в окнах комнаты. Пожар начался после 18 часов, потушить его полностью спасателям удалось спустя 2,5 часа.
Фото: Подслушано в Ярославле / vk.com
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