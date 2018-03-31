|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Глава городского хозяйства сам залез на крышу чистить лёд. Ярославцы кричат: «одурел»
31 марта 2018 10:11
1 229 1
Модное видео с экшен-камеры опубликовал в своих соцсетях глава департамента городского хозяйства Ярославля. Михаил Кузнецов вооружился палкой и поднялся на крышу счищать лёд.
— Взял ситуацию по очистке крыш под личный контроль! — сообщил Михаил Кузнецов. И сбил сосульку.
Но только ярославцы, почему-то, не оценили стараний.
— Одурели! Весь металл поцарапаете, он гнить начнет и потечет через год! — возмутился в комментариях Андрей Филичев. — Хозяева свою крышу так чистить не стали бы, точно уверен.
Заместителю мэра Михаилу Кузнецову придётся очень постараться. В Ярославле восьмилетней девочке глыба льда, упавшая скрыши, пробила висок. Девочка попала в реанимацию, а искать виновных начали следователи.
Фото: Михаил кузнецов
Видео: Михаил Кузнецов
|
Новое на сайте
Фильм недели
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров