Глава городского хозяйства сам залез на крышу чистить лёд. Ярославцы кричат: «одурел»

Чиновник надел камеру и полез чистить крыши

Модное видео с экшен-камеры опубликовал в своих соцсетях глава департамента городского хозяйства Ярославля. Михаил Кузнецов вооружился палкой и поднялся на крышу счищать лёд.

— Взял ситуацию по очистке крыш под личный контроль! — сообщил Михаил Кузнецов. И сбил сосульку.

Но только ярославцы, почему-то, не оценили стараний.

— Одурели! Весь металл поцарапаете, он гнить начнет и потечет через год! — возмутился в комментариях Андрей Филичев. — Хозяева свою крышу так чистить не стали бы, точно уверен.

Заместителю мэра Михаилу Кузнецову придётся очень постараться. В Ярославле восьмилетней девочке глыба льда, упавшая скрыши, пробила висок. Девочка попала в реанимацию, а искать виновных начали следователи.