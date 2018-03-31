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Город

Глава городского хозяйства сам залез на крышу чистить лёд. Ярославцы кричат: «одурел»

31 марта 2018 10:11
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снег, лед, крыши, Ярославль

Модное видео с экшен-камеры опубликовал в своих соцсетях глава департамента городского хозяйства Ярославля. Михаил Кузнецов вооружился палкой и поднялся на крышу счищать лёд.

— Взял ситуацию по очистке крыш под личный контроль! — сообщил Михаил Кузнецов. И сбил сосульку.

Но только ярославцы, почему-то, не оценили стараний.

— Одурели! Весь металл поцарапаете, он гнить начнет и потечет через год! — возмутился в комментариях Андрей Филичев. — Хозяева свою крышу так чистить не стали бы, точно уверен.

Заместителю мэра Михаилу Кузнецову придётся очень постараться. В Ярославле восьмилетней девочке глыба льда, упавшая скрыши, пробила висок. Девочка попала в реанимацию, а искать виновных начали следователи.

 
Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Михаил кузнецов
Видео: Михаил Кузнецов
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