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Раздавили и выкинули: в Ярославской области снова уничтожили еду из Европы
31 марта 2018 07:39
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Жёстко Россельхознадзор следит за санкционными продуктами. И если уж выследит, то про детские нравоучения, что еду выкидывать нельзя, не вспомнят.
Сотрудники ярославского управления отчитались, что с начала этого года посетили пять продуктовых баз, откуда вывезли больше тонны овощей и фруктов из запрещённой Европы.
— На оптовых базах надены 1020 килограммов овощей и фруктов (яблоки, груши, пекинская капуста), ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен указом президента, — объясняют в управлении Россельхознадзора.
Большинство продуктов привозят к нам из Польши. Всю эту огромную партию раздавили на полигоне, уплотнили и оставили перегнивать.
Тем временем в Ярославской области игрушки с мемориала погибшим в Кемерово епархия решила раздать детям.
Фото: Россельхознадзор по ЯО, Россельхознадзор по ЯО
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