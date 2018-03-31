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Ярославский фотограф заставил чиновников спасать загнивающую дубовую рощу
31 марта 2018 06:40
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В нескольких километрах от края города на берегу Волги растёт роскошная дубовая роща. Точнее, она была роскошной до тех пор, пока деревья здесь, в посёлке Михайловское, не начали гнить заживо.
Умирающие деревья обнаружил ярославский фотограф Илья Дианов. Именно он и заставил власти обратить внимание на проблему экологии в этом месте.
— Практически все деревья гниют. По бокам дубравы образовались болота, которые растут с каждым годом. Запах канализации разноситься по берегу Волги, — пишет фотограф в своём Facebook. — Как известно, дуб любит сухие почвы, а в сыром грунте он просто начинает гнить заживо. Рядом с дубовой рощей проходят канализационные сооружения фермерских угодий, которые, я считаю, не работают должным образом (происходит заболачивание местности).
На публикацию Ильи Дианова ответили чиновники из правительства области — заместитель председателя правительства Роман Колесов обещал разобраться. И не обманул. Уже через два дня комиссия департамента охраны окружающей среды Ярославской области выехала в дубовую рощу вместе с ярославцем. Специалисты осмотрели рощу и взяли пробы воды из канализационных стоков. Однако для полной картины происходящего придётся дождаться, когда сойдёт снег, чтобы взять пробы почв в дубовой роще.
Фото: Илья Дианов/Facebook.com
Далее: 30.03.2018 «Чайка» всё. В Ярославле полностью снесли самый известный долгострой
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