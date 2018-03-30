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Город

«Чайка» всё. В Ярославле полностью снесли самый известный долгострой

30 марта 2018 21:20
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Чайка, снос, Ярославль

Ровно три месяца, как и обещали, сносили гостиницу «Чайка» в Ярославле. И вот теперь можно сказать — самый знаменитый долгострой города ушёл в небытие.

— Самый знаковый долгострой Ярославля — гостиницу «Чайка» — наконец снесли. В ближайшие годы здесь появится современный IT-парк компании «Тензор», — написал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. — Над созданием окончательного облика будущих зданий трудятся сразу несколько архитектурных бюро. Идет инженерная подготовка участка к строительству.

Пока участок для будущего IT-парка полностью перерыт и завален остатками красного кирпича, из которого были построены стены гостиницы. Каким будет будущее здание и парк вокруг, можно посмотреть в проекте, который мы публиковали тут.

В первый день сноса «Чайки» 76.ru следил за работами в режиме онлайн.

Интересный факт, изначально гостиницу на 500 мест планировали построить к Олимпиаде-80, а снесли в год Олимпиады-18. По первому проекту здание было и вовсе 14-этажным, но из-за проблем с грунтами пришлось пересмотреть масштабы. 

Анна Елкина
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Фото: Дмитрий Миронов / vk.com
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