Успеть за три секунды. О чём во время прыжка на Олимпиаде подумал ярославский фристайлист Илья Буров

Илья Буров показал свою олимпийскую медаль

Прославленный олимпийский призёр Илья Буров приехал в Ярославль. И тут же попал в руки корреспондентов 76.ru и на «растерзание» подписчиков нашей группы «ВКонтакте», где он в прямом эфире ответил на вопросы подписчиков. Илья привёз из Олимпиады в Корее бронзовую медаль по фристайлу. На наши вопросы он, конечно, ответил тоже. Об Олимпиаде, татуировках и о чём думал в полёте — читайте в нашем материале.

Крепенький

— Почему именно акробатика на лыжах?

— Потому что это олимпийский вид спорта, в нем больше перспектив, чем в акробатике. Можно разные страны посмотреть. Хотя спорт травмоопасный. Впрочем, как каждый экстремальный спорт.

— Травмы были?

— Были. Самая серьезная, правда, не из-за спорта — попал в аварию. Обычно такие травмы на склонах получают — разрыв крестообразных связок колена. Мне было вдвойне обидно получить такое в ДТП. За год восстановился, как раз успел перед Олимпиадой.

Бронза Ильи стоила ему немалых нервов. Но она того стоила!

— Где ты занимался?

— Сейчас тренируемся в «Ярбатут». Недавно туда переехали. Зимой занимаемся на склонах в «Изгибе». Поскольку в России нет тренировочной базы, ездим тренироваться в другие страны. В Финляндию, например.

— Во фристайле аж пятеро спортсменов из Ярославля попали в олимпийскую сборную, но многие даже не знают, что это за спортивная дисциплина. А может, есть смысл развивать у нас именно этот вид спорта? Чего нам для этого не хватает?

— Надо детишкам приходить заниматься. Все условия для первоначальной подготовки у нас есть: и зал акробатический, и склон. Не хватает только тройного трамплина.

— Дети видели, как ты побеждал. Наверняка для какого-то мальчишки ты стал героем, и он захотел так же. Надо ли идти во фристайл?

— Да, ребята смотрят на нас сейчас, открыв рот. Но каждому своё. Своих детей я бы не хотел отдавать именно во фристайл, потому что это травмоопасно. Это еще от телосложения зависит. Если крепенький ребёнок, то почему бы и нет. Я вот крепенький. У меня было не много травм до аварии.

Маму на игры лучше не брать

— Было очень много споров про выступления спортсменов под нейтральных флагом. Были люди, которые тебе лично писали что-то нехорошее?

— Были, конечно. Старался не обращать на это внимания. Потому что пишут такое люди, которые не знают, какой путь надо пройти, как спортсмен шёл к этому событию. Для каждого спортсмена Олимпиада — это вышка, чтобы доказать, что он не зря столько проработал, потратил нервы и силы. И потом, что я зря с пяти лет занимался, отдал столько сил, чтобы остановиться и всё? А нервы тренера, его стремления и вложения в нас? А то, сколько я не вижу семью из-за подготовки? Напрасно?

— Что отвечал?

— Ничего, игнорировал. Зачем забивать себе таким голову. А все знакомые поддерживали, потому что знают, через что пришлось пройти.

— А через что пришлось пройти?

— Нервы, их очень много потрачено.

— Для тебя это была вторая Олимпиада. В чем разница Игр в Сочи и в Пчхёнчхане?

— Большая разница. В Сочи — это была первая моя Олимпиада. Это был такой стресс — коленки дрожали. После Игр сделал себе тату. Есть такая традиция у спортсменов — колоть символику Олимпийских колец. В Пхёнчхане всё прошло эмоционально более спокойно из-за того, что уже вторая Олимпиада.

По традиции спортсмены набивают символику Игр

— Родственники ездили с вами в Корею?

— В Сочи была спонсоры, оплачивали билеты мамам, а в Корее это было всё за свои деньги. Получилось, что более бюджетные спортсмены, вроде нас, не могли себе позволить привезти родственников. Да и лучше их не брать на Игры.

— Почему?

— Кого-то это сбивает. Переживаешь: как они доехали, разместились, не разместились. А так дома сидят, смотрят по телевизору, и всё хорошо.

Тату Ильи Бурова

— Вы с братом вместе выступаете. Есть конкуренция? Как это влияет на ваши отношения?

— На отношения не влияет. А конкуренция, конечно, есть. Он такой спортсмен, которого можно выделить, как уникума. Прыгает очень достойно. Он меня еще больше подстёгивает. Раньше Максим говорил, что равняется на старшего брата, а теперь мне надо равняться на него. Он молодой, ему удаются сложные прыжки. Я рад, что у него прёт.

— Какую цель ставил на Олимпиаду?

— Каждый спортсмен ставит себе целью золото. Пьедестал тоже неплохо. Пока мне позволят и здоровье, и возраст, я дальше готов ещё бороться. Хочу, конечно, золото.

Три секунды на размышления, полторы минуты — на Путина

— О чем думаете в момент полёта?

— О прыжке. Время в полёте чуть замедляется. Он ведь три секунды всего длится, и за это время надо тренера услышать, обмозговать его слова.

— На улицах тебя узнают?

— Пока ездил на BMW, узнавали. Поздравляли, спрашивали, можно ли сфотографироваться. Теперь нет, не узнают. Я и не любитель повышенного внимания.

— Многие спрашивают, почему машину продал?

— А что такого? Я не очень хочу об этом говорить. И не понимаю ажиотажа вокруг этого.

— Ну а каково было пожимать руку президенту?

— Ой, это вообще! Волнительно, очень волнительно. После церемонии спортсменам можно было по минуте-полторы пообщаться с президентом. Я забыл всё, что хотел сказать!

— А что хотел сказать?

— То, что нам нужна хотя бы одна летняя база в России. Президент пообещал, что постараются что-то предпринять. Когда мне орден повесили, я аж ряд свой перепутал, в котором стоял, встал к хоккеистам.

Действительно крепкий парень!

— Как тебя дома встретили?

— Обнимашки, целовашки, приятные слова.

— А что испытывал, стоя на пьедестале?

— Шок. Просто шок и большую радость.