На поиски пропавших в лесу ярославцев отправится новый поисковый отряд

В Ярославле появился ещё один поисковый отряд, который начнёт работать наравне с центрами «ЯрСпас», «Партизан» и «Лиза Алерт». Его назвали «Центр-Спас».

— Юридически мы уже существуем, но пока готовимся к сезону грибников — закупаем оборудование, — рассказал председатель поискового отряда, депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов. — Мы будем специализироваться в основном на поисках в лесах. Отлавливать детей-бегунков не планируем, для этого есть другие отряды.

Новый отряд волонтёров планирует сотрудничать с полицией и МЧС, а также, по возможности, купить самую полезную для поисков вещь — квадрокоптер с тепловизором. Такого нет даже у ярославских спасателей. Основу нового отряда составят те, кто уже в течение нескольких лет занимается поисками людей. Кроме того, волонтёры планируют обучать других волонтёров, заниматься профилактикой и вытаскивать застрявшие в разных передрягах автомобили.