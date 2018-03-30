Нет, и будут нескоро: после трагедии в Кемерово ярославцы массово сметают огнетушители из магазинов

Огнетушителей нет

Ярославцы массово скупают огнетушители. В больших количествах. Мы прозвонили в несколько фирм, специализирующихся на продаже пожарного оборудования: огнетушителей нет нигде. А если и есть, то только несколько штук. Мы сказали, что нам нужно 15.

— Ой, да вы что, столько нет. Будет не раньше среды следующей недели, — ответили нам.

В другом магазине вообще сказали, что огнетушителей мы не получим раньше 9 апреля.

— Здесь закончились, но есть на складе в Рыбинске. Сейчас как раз формируем новые заказы, должны привести на следующей неделе. Обычно спрашивают порошковые огнетушители ОП-2, — рассказал менеджер одного из магазинов.

Но почему такой небывалый ажиотаж на такой не самый популярный товар?

— Вы что, не слышали, что в Кемерово случилось? Сейчас проверки по всей стране, вот все массово и закупают огнетушители, — рассказал нам продавец-консультант.

Мы поинтересовались, а какой огнетушитель лучше купить? Так, чтоб он действительно мог справиться с бушующим пожаром, а не просто костёр в лесу затушить.

— Если у вас случится крупный пожар, ни один огнетушитель вам не поможет. Тут надо вызывать пожарных. Такие огнетушители как раз и подходят только для того, чтобы костры тушить. А если стены загорелись, всё, нужно спасаться, — пояснил нам менеджер.