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Нет, и будут нескоро: после трагедии в Кемерово ярославцы массово сметают огнетушители из магазинов
30 марта 2018 16:03
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Ярославцы массово скупают огнетушители. В больших количествах. Мы прозвонили в несколько фирм, специализирующихся на продаже пожарного оборудования: огнетушителей нет нигде. А если и есть, то только несколько штук. Мы сказали, что нам нужно 15.
— Ой, да вы что, столько нет. Будет не раньше среды следующей недели, — ответили нам.
В другом магазине вообще сказали, что огнетушителей мы не получим раньше 9 апреля.
— Здесь закончились, но есть на складе в Рыбинске. Сейчас как раз формируем новые заказы, должны привести на следующей неделе. Обычно спрашивают порошковые огнетушители ОП-2, — рассказал менеджер одного из магазинов.
Огнетушители порошковые ОП-2. Ими можно потушить твёрдые вещества органического происхождения, горючие жидкости или плавящиеся вещества, газообразные вещества, а также электрооборудование. Стоит такой огнетушитель 452 рубля. Но так просто его сейчас не купишь.
Но почему такой небывалый ажиотаж на такой не самый популярный товар?
— Вы что, не слышали, что в Кемерово случилось? Сейчас проверки по всей стране, вот все массово и закупают огнетушители, — рассказал нам продавец-консультант.
Мы поинтересовались, а какой огнетушитель лучше купить? Так, чтоб он действительно мог справиться с бушующим пожаром, а не просто костёр в лесу затушить.
— Если у вас случится крупный пожар, ни один огнетушитель вам не поможет. Тут надо вызывать пожарных. Такие огнетушители как раз и подходят только для того, чтобы костры тушить. А если стены загорелись, всё, нужно спасаться, — пояснил нам менеджер.
Фото: Александра Савельева
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