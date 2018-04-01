Что нас ждет в апреле: рост пенсий, дорогая почта и новая дорожная разметка

Кого коснулись ограничения при продаже лотерейных билетов, и какие изменения внесли в ПДД — читайте в нашем обзоре новых законов, которые вступят в силу в апреле 2018 года.

Социальные пенсии проиндексируют

Средний размер социальной пенсии увеличится на 255 рублей

С 1 апреля 2018 года пенсии по гособеспечению увеличатся на 2,9%. Индексация коснется военнослужащих, участников Великой Отечественной войны и тех, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Увеличатся выплаты пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей умерших военнослужащих и чернобыльцев.

Вырастут и социальные пенсии: у людей, которые не заработали право на страховую пенсию по старости или потеряли кормильца, у круглых сирот, инвалидов, детей-инвалидов и детей-подкидышей. Средний размер социальной пенсии в России увеличится на 255 рублей. Дети-инвалиды будут получать больше на 378 рублей, а инвалиды с детства I группы — на 382 рубля.

Услуги Почты России подорожают

Заказное письмо подорожало на пять рублей

С 1 апреля вырастут тарифы Почты России на пересылку почтовых карточек, писем, бандеролей.

За пересылку простой почтовой карточки с 1 апреля нужно будет заплатить 17 рублей (вместо 16 рублей), а заказной — 37 рублей (стоимость увеличится на 4 рубля). Заказное письмо весом до 20 г обойдется в 46 рублей (стало дороже на 5 рублей).

Утильсбор станет дороже

В среднем ставка утильсбора вырастет на 15%

С 1 апреля 2018 года повысятся ставки утилизационного сбора на автомобили (надбавка к стоимости автомобиля, за счет которой его потом утилизируют в соответствии с экологическими нормами). В среднем ставка вырастет на 15%, что может привести к повышению цен на машины.

«Утилизационный сбор взымается с производителя или импортера, поэтому для конечного потребителя он «зашит» в цену (как и таможенные пошлины). При этом для автомобилей российской сборки существует схема его компенсации, поэтому теоретически увеличение может и не влиять на конечную стоимость автомобиля. Но некоторые производители могут использовать рост утилизационного сбора как повод поднять цены», — пояснил автожурналист Артем Краснов.

Дети не смогут покупать лотерейные билеты

Купить лотерейный билет с выигрышем от 15000 рублей можно будет только по паспорту

С 7 апреля 2018 года лицам младше 18 лет будет запрещено участвовать в лотереях. Они не смогут ни покупать лотерейные билеты, ни делать лотерейные ставки. Под ограничение попадают и бесплатная выдача билетов, и выплата выигрышей.

При продаже билета, максимальный выигрыш по которому не превышает 14999 рублей, распространитель билетов может потребовать у покупателя удостоверение личности, если сомневается в возрасте покупателя. При сумме приза от 15000 рублей купить билет можно будет только при предъявлении паспорта.

На перекрестках появится новая разметка

Так выглядит новая разметка «вафельница»

С 28 апреля водителей будут штрафовать за выезд на загруженный перекресток только в том случае, если на перекрестке есть разметка 1.26 — «вафельница». Запрет не распространяется на автомобили, которые поворачивают направо или налево (неясной остается ситуация с разворотом).

О приближении к такому перекрестку будет предупреждать новый дорожный знак 1.35 «Участок перекрестка». Но разметка 1.26 может существовать и самостоятельно, без установки предупреждающего знака.

Остановка на разметке будет наказываться, согласно КоАП РФ, штрафом в размере 1000 рублей. Фиксировать правонарушения на таких перекрестках будут автоматически дорожные камеры.